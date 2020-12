Salute: Aifa, consumo di antibiotici in Italia invariato rispetto al 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 il consumo di antibiotici in Italia risulta invariato rispetto al 2018 (21,4 Ddd/1000 ab die) e si conferma superiore alla media europea. Così l'Aifa nel rapporto "L'uso degli antibiotici in Italia -2019". Il Rapporto conferma una notevole variabilità d'uso regionale con valori più elevati al Sud rispetto al Centro e al Nord Italia. Le differenze d'uso riguardano il numero delle prescrizioni e la tipologia degli antibiotici prescritti (tipo di molecole; spettro ampio vs ristretto). La variabilità regionale e l'ampia oscillazione stagionale dei consumi suggeriscono un uso non sempre appropriato. Si riduce ancora il consumo di fluorochinoloni ma permangono aree di inappropriatezza. L'associazione amoxicillina/acido clavulanico è l'antibiotico più utilizzato. È probabile un sovra-utilizzo rispetto alla sola amoxicillina, particolarmente evidente in ambito pediatrico. Nel triennio 2016-2019 i consumi in assistenza convenzionata (antibiotici erogati dalle farmacie pubbliche e private) si sono ridotti del 5,8 per cento, al di sotto dell'obiettivo auspicato dal Piano Nazionale Antibiotico-resistenza (Pncar) per il 2020 (riduzione >10 per cento). Nello stesso triennio il consumo ospedaliero è risultato in crescita, nonostante la lieve riduzione osservata nell'ultimo anno, mentre l'obiettivo Pncar per il 2020 era una riduzione >5 per cento. (segue) (Ren)