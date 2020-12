Salute: Aifa, consumo di antibiotici in Italia invariato rispetto al 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rapporto include i focus sui consumi nella popolazione pediatrica e sulle prescrizioni di fluorochinoloni in sottogruppi specifici di popolazione, le analisi dell'impiego in ambito ospedaliero e dell'acquisto privato di antibiotici di fascia A (rimborsabili dal Ssn), il confronto con gli altri Paesi europei e una panoramica delle iniziative intraprese a livello regionale per promuovere l'uso appropriato di questi farmaci. È presente anche un confronto tra i consumi del primo semestre 2020 e quelli del periodo corrispondente del 2019 per valutare l'impatto dell'epidemia da Covid-19. Alla presentazione sono intervenuti Giovanni Rezza (Ministero della Salute), Antonietta Cavallo (Ministero dell'Economia e delle Finanze), Francesco Trotta, Giuseppe Traversa, Filomena Fortinguerra e Agnese Cangini (Aifa), Roberto Da Cas (Iss), Evelina Tacconelli (Università di Verona), Anna Maria Marata (Regione Emilia Romagna). (Ren)