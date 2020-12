Germania-Turchia: Volkswagen completa liquidazione unità turca a Manisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volkswagen ha completato liquidazione della sua unità di produzione in Turchia dopo aver annullato i piani di investimento per stabilire la sua prima fabbrica nel Paese. Lo riporta il canale televisivo turco “BloombergHT“. L’unità fondata dalla casa automobilistica tedesca a Manisa nell'ottobre 2019 è stata messa in liquidazione il 17 dicembre e l’annuncio è stato comunicato al registro delle imprese locali. La società ha chiesto la liquidazione ai creditori in data 28 dicembre. La chiusura dell’unità era stata annunciata lo scorso luglio con la revisione dei piani aziendali alla luce della pandemia di Covid-19. "Abbiamo bisogno di almeno 2-3 anni per superare la crisi e raggiungere i dati di vendita pre-pandemia quando era stato pianificato l’investimento”, aveva riferito Volkswagen in una nota lo scorso luglio. "A queste condizioni, il Gruppo Volkwagen è stato costretto a rivedere le sue attività e la pianificazione in base alle mutevoli condizioni del mercato automobilistico internazionale. Il nuovo stabilimento di produzione previsto a Manisa è ovviamente incluso in questa revisione”, proseguiva la nota.(Tua)