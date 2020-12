Albania: ambasciatore Bucci, rafforzamento Corte costituzionale avvicina apertura negoziati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Albania, Fabrizio Bucci, ha espresso le sue congratulazioni a Sonila Bejtja per la sua nomina a giudice della Corte costituzionale. "Con questa decisione del presidente Ilir Meta si rafforza la Corte a beneficio dello Stato di diritto e dei cittadini dell'Albania e si avvicina l’apertura dei negoziati con dell'Unione europea", ha affermato l'ambasciatore Bucci su Twitter. Lo scorso 24 dicembre l'ambasciatore italiano ha espresso soddisfazione per la nomina di Perparim Kalo a giudice della Corte costituzionale albanese. "Dopo quasi tre anni la Corte costituzionale torna a essere funzionale, un ulteriore passo avanti questo dell'Albania verso l’Ue", ha affermato nell'occasione Bucci. La Corte costituzione albanese è tornata funzionante, dopo una sospensione dell'attività di quasi tre anni, grazie alla nomina di sette dei nove giudici che compongono l'organismo giudiziario. Il ritorno in funzione della Corte costituzionale albanese è avvenuto alcuni giorni fa con la nomina del sesto componente. Oggi ha prestato giuramento anche Bejtja, settimo giudice della Consulta albanese, mentre rimangono ancora due posti vacanti per far tornare alla piena operatività la Corte costituzionale. (Alt)