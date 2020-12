Croazia: sismologo Kuk, terremoto odierno è 30 volte più potente di quello di Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terremoto che si è verificato oggi in Croazia presso la località di Petrinija è di circa 30 volte più potente di quello avvenuto la scorsa primavera a Zagabria. Lo ha dichiarato il sismologo croato Kresimir Kuk secondo quanto riporta l'emittente "N1". L'epicentro, ha detto Kuk, è situato fra Petrinja e Sisak. "Secondo l'energia liberata, questo terremoto è circa 30 volte più forte di quello di Zagabria", ha precisato Kuk. Proseguono intanto le operazioni di soccorso per estrarre dalle macerie la popolazione di Petrinja dopo la scossa di magnitudo 6,4 che ha colpito l'area attorno alle 12.20. Le autorità di polizia hanno lanciato un appello alla cittadinanza affinché esca dalle abitazioni. "Invitiamo i cittadini ad uscire all'aperto, se sono nella possibilità di farlo, e allontanarsi dagli edifici che sono a rischio di crollo", ha reso noto la polizia secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. Secondo quanto precisato dalle autorità comunali non è stato ancora accertato al momento se ci sono delle vittime o dei feriti. (Seb)