Ungheria: consulente sicurezza del premier, pandemia e migranti sono minacce per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sei anni in Europa non è ancora emersa una vera soluzione alla questione migratoria. Lo ha detto Gyorgy Bakondi, consulente capo per la sicurezza del primo ministro ungherese Viktor Orban. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", Bakondi ha attaccato il nuovo piano di azione per l'integrazione e l'inclusione della Commissione europea, che a suo avviso renderebbe legale l'immigrazione e fornirebbe a 34 milioni di migranti un alloggio, la cittadinanza, il diritto di voto e servizi sociali, il tutto assecondando il "piano di Soros". Le politiche migratorie di Budapest si concentrano invece sulla sicurezza dei cittadini e sulla difesa della sovranità nazionale. Le barriere legali e fisiche al confine e l'impegno delle forze dell'ordine e di quelle armate servono a questo e l'Ungheria fornisce assistenza ai Paesi balcanici nel tentativo di scongiurare ingressi illegali. Tali politiche, sostiene Bakondi, godono di un ampio consenso da parte degli ungheresi. Richiamando di nuovo la figura dell'investitore e filantropo George Soros, Bakondi ha dichiarato che la sua "rete" e le forze di sinistra fanno lobbismo per togliere i fondi Ue ai Paesi membri che rifiutano la posizione della Commissione in tema di migranti. Il governo ungherese ha però impedito che ciò si avverasse. (Vap)