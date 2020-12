Salute: Magrini (Aifa), in Italia dati peggiori per antibioticoresistenza a livello ospedaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'antibioticoresistenza è una delle grandi emergenze sanitarie globali, un'acqua alta che in alcuni Paesi ha raggiunto livelli preoccupanti". Così il direttore generale di Aifa Nicola Magrini in merito al rapporto "L'uso degli antibiotici in Italia -2019". "L'Italia - prosegue - è ancora tra i maggiori utilizzatori di antibiotici in Europa e uno tra i Paesi con i dati peggiori per le resistenze a livello ospedaliero. I deboli segnali di contrazione d'uso degli ultimi anni non sono sufficienti. Per avere un impatto positivo sulle resistenze occorrono riduzioni drastiche dell'ordine del 50 per cento". "Per questo – conclude Magrini – è necessario adottare un approccio più efficace rispetto al passato. L'Aifa ne è consapevole e costituirà un gruppo di lavoro ad hoc all'interno dell'unità di crisi per le emergenze". (Ren)