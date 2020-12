Speciale difesa: Romania, il governo istituisce il Centro euro-atlantico per la resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice del 2016 tenutosi a Varsavia i Paesi membri della Nato hanno deciso di impegnarsi per aumentare la resilienza degli alleati a qualsiasi minaccia, comprese quelle ibride. "Siamo uniti nel mantenere e sviluppare le nostre capacità individuali e collettive per resistere a qualsiasi forma di attacco armato. In questo contesto, ci impegniamo a rafforzare la nostra resilienza all'intero spettro di minacce, comprese le minacce ibride, da tutte le direzioni. La resilienza è la base essenziale per una difesa e una deterrenza credibile ed efficace", hanno affermato i leader della Nato quattro anni fa. In sostanza, al vertice di Varsavia si è deciso di definire indicatori di resilienza come infrastrutture critiche, sicurezza energetica, cooperazione civile-militare, difesa informatica, dimensioni ibride, catene di approvvigionamento, telecomunicazioni e infrastrutture militari strategiche. (Rob)