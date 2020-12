Speciale difesa: Cina, Ue, arresti e condanne di giornalisti e attivisti diritti umani è fonte di preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni alla libertà di espressione, all'accesso alle informazioni, alle intimidazioni e alla sorveglianza dei giornalisti, così come gli arresti, i processi e le condanne di difensori dei diritti umani, avvocati e intellettuali in Cina, stanno crescendo e continuano a essere fonte di grande preoccupazione. Lo ha detto un portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna. Il 28 dicembre 2020, il tribunale del popolo di Shanghai ha condannato Zhang Zhan a quattro anni di reclusione per "aver creato problemi". “Prima della sua detenzione, Zhang Zhan aveva riferito della pandemia di coronavirus a Wuhan. Secondo fonti credibili, Zhang è stata sottoposta a torture e maltrattamenti durante la sua detenzione e le sue condizioni di salute sono gravemente peggiorate. È fondamentale che riceva un'assistenza medica adeguata”, ha detto il portavoce. “Il 13 dicembre, la Corte suprema del popolo di Jiangsu ha confermato la decisione del tribunale di primo grado sul caso dell'importante avvocato per i diritti umani Yu Wensheng, confermando una condanna a quattro anni di reclusione, senza dare ai suoi avvocati difensori la possibilità di presentare una dichiarazione di difesa in conformità con il diritto processuale penale cinese”, ha detto il portavoce. “L'Unione europea chiede l'immediato rilascio di Zhang Zhan, Yu Wensheng e di altri difensori dei diritti umani detenuti e condannati, tra cui Li Yuhan, Huang Qi, Ge Jueping, Qin Yongmin, Gao Zhisheng, Ilham Tohti, Tashi Wangchuk, Wu Gan, Liu Feiyue, così come tutti coloro che si sono impegnati in attività di rendicontazione nell'interesse pubblico”, ha concluso il portavoce. (Beb)