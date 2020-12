Speciale difesa: Perù, respinta richiesta di sospensione partito Forza popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Keiko Fujimori è indagata per presunti finanziamenti illeciti alle campagne elettorali del 2011 e del 2016, provenienti dalla compagnia di costruzioni brasiliana Odebrecht, coinvolta in un maxi scandalo di corruzione in diversi paesi dell’America latina. A gennaio le autorità giudiziarie l'hanno condannata a 15 mesi di carcere preventivo per possibile rischio di fuga. La sentenza arrivava a due mesi dal rilascio della leader di opposizione, scarcerata lo scorso 29 novembre dopo 13 mesi di reclusione. A dicembre 2019 Fujimori aveva annunciato una pausa dalla sua attività politica per preparare la sua difesa nel quadro del processo per corruzione che la vede coinvolta. (Mec)