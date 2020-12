Speciale difesa: Russia, ampliata lista cittadini tedeschi cui è vietato l'ingresso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ampliato un elenco di cittadini tedeschi a cui non è permesso entrare nel Paese, aggiungendovi alti funzionari delle agenzie di sicurezza e di intelligence. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri russo, secondo cui la Germania ha a lungo insistito sul fatto che ci sarebbe una "traccia russa" negli attacchi informatici al Parlamento tedesco avvenuti nel 2015, e questo è stato fatto per creare un pretesto per l'introduzione di un nuovo pacchetto di sanzioni unilaterali contro la Russia attraverso l'Ue. Inoltre, le autorità tedesche hanno ignorato le proposte di Mosca di tenere delle consultazioni bilaterali fra esperti, ha riferito inoltre il ministero. "In risposta alle suddette azioni distruttive da parte dell'Ue, Mosca ha deciso di ampliare l'elenco dei cittadini tedeschi a cui è vietato entrare in Russia. Secondo il principio diplomatico di reciprocità, i massimi funzionari delle strutture di sicurezza e intelligence tedesche, che fanno parte del sistema del ministero della Difesa tedesco, sono state scelte come nuove persone nella blacklist russa", si legge nella nota. Il ministero riferisce, inoltre, che le autorità si riservano il diritto di "utilizzare misure di risposta" in futuro se la Germania proseguirà con questo tipo di politiche. (Rum)