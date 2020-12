Imprese: Fincantieri, su Stx fatto il possibile, soddisfatti cooperazione con Naval Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal febbraio del 2018, anno in cui è stato firmato l’accordo tra Fincantieri e lo Stato francese per l’acquisizione del 50 per cento dell’ex Stx France, il mondo è cambiato: questo è sotto gli occhi di tutti, alla luce dello scenario pandemico che è ancora in piena evoluzione e di cui non si conoscono termini e confini. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" un rappresentante di Fincantieri a pochi giorni dalla scadenza per la chiusura dell’operazione, nuovamente prorogata al 31 dicembre 2020 in attesa di una decisione della Commissione europea in merito al dossier. "Riteniamo di aver fatto tutto il possibile: da parte nostra non è possibile fare di più", ha detto il portavoce della società, sottolineando poi la soddisfazione del gruppo triestino per la collaborazione instaurata con Naval Group, che ha portato all’inizio di quest’anno alla costituzione della joint venture Naviris. "Sta lavorando molto bene, e avrà sempre più peso nell’ottica di una difesa comune europea", ha concluso. (Rin)