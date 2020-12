Cina: Covid, i contagi a Wuhan potrebbero essere stati dieci volte più di quelli ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mezzo milione di residenti di Wuhan potrebbero aver contratto il coronavirus quest’anno, un numero dieci volte superiore a quello ufficiale. Lo rileva un nuovo studio del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie basato su un campione di 34 mila abitanti della città epicentro della pandemia e di altri centri della provincia dell’Hubei, così come di Pechino, Shanghai e delle province di Guangdong, Jiangsu, Sichuan, Liaoning. L’obiettivo della ricerca è quello di stimare i tassi di infezione da Covid-19 in Cina. Lo studio, condotto attraverso il prelievo di campioni di sangue, ha rilevato la presenza di anticorpi nel 4,43 per cento dei residenti di Wuhan, metropoli che conta 11 milioni di persone e che finora ha riportato 50.354 casi confermati di contagio stando alle cifre ufficiale della commissione municipale alla Sanità. La percentuale si abbassa notevolmente fuori da Wuhan: in altre città dell’Hubei, per esempio, solo lo 0,44 per cento delle persone che hanno partecipato allo studio ha sviluppato anticorpi al coronavirus. Fuori dalla provincia, gli anticorpi sono stati rilevati solo in due persone su 12 mila. Secondo Yanzhong Huang, esperto di salute pubblica del Council on Foreign Relations citato dall’emittente statunitense “Cnn”, lo studio riflette un problema di sottostima dei contagi durante il picco dell’epidemia a Wuhan, in parte a causa del caos creatosi all’epoca e in parte a causa del mancato inserimento dei casi asintomatici nel computo dei contagi.(Res)