Umbria: Bettarelli (Pd) su caccia, da giunta immobilismo e caos (2)

- "Emilia Romagna, Marche, Basilicata e Toscana – spiega Bettarelli - hanno disposto da tempo la possibilità di praticare l’attività venatoria anche in zona arancione. I cacciatori umbri stanno ancora aspettando la Commissione annunciata dalla Lega per poter andare a caccia il 26 dicembre. Dopo tutto ciò l’immobilismo di questa amministrazione regionale rischia di costare caro alla nostra Regione, sia in termini di danni che per le tasche dei tanti cittadini umbri che praticano l’attività venatoria”. “Viste le quote annuali versate dai cacciatori umbri per poter praticare l’attività annuale – conclude Bettarelli -, visto il periodo economicamente complesso che tutto il tessuto sociale sta attraversando e la rilevanza dell’attività venatoria sia in termini di prevenzione ai danni provocati in agricoltura dalla specie cinghiale che per la pubblica incolumità, ho deciso di presentare questa interrogazione alla Giunta”. (Ren)