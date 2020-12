Scuola: Sasso (Lega), Azzolina risponda su condizioni riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossano Sasso, deputato della Lega in commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio, rileva che "da inizio pandemia ad oggi non hanno abolito le classi pollaio, non hanno previsto sistemi di aerazione nelle nostre classi, non hanno allargato le aule, previsto postazioni mediche nelle scuole, né distribuito tamponi rapidi". Il parlamentare aggiunge su Facebook: "Praticamente le classi, alla riapertura del 7 gennaio 2021, saranno uguali a quelle del 7 gennaio del 2020, quando eravamo in un periodo pre-Covid. Non è stato fatto nulla, o quasi. Azzolina giustifichi la sua sicumera nel riaprire le scuole a tutti i costi, nonostante i dati sui contagi purtroppo ancora elevati. Avanti, ministro, ci spieghi". (Rin)