I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Burkina Faso: Kaboré giura per un secondo mandato, "riporterò pace e sicurezza" - Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha promesso ai suoi connazionali di riportare "sicurezza e stabilità" nel Paese, afflitto dal 2015 da ricorrenti attacchi jihadisti che hanno provocato almeno 1.200 morti e un milione di sfollati interni. Nel suo discorso inaugurale tenuto ieri in occasione della sua investitura per un secondo mandato, il capo dello Stato ha assicurato di aver ascoltato le richieste del popolo burkinabé. "Questo nuovo quinquennio si preannuncia ricco di sfide e di speranza per la costruzione del nostro Paese e per la soddisfazione delle legittime aspirazioni del nostro popolo. Voglio rassicurare che resterò attento alle preoccupazioni di tutti i miei connazionali, in particolare per quanto riguarda la riconciliazione nazionale, la pace e la sicurezza, pegno di ogni azione di sviluppo", ha dichiarato Kaboré citato dai media locali. Alla presenza di una decina di capi di Stato invitati alla cerimonia, il presidente si è detto fiducioso per il futuro, e pur ammettendo che negli ultimi cinque anni il Paese è stato "bersaglio" di gruppi armati che "hanno minato i nostri sforzi di sviluppo, la nostra coesione sociale e la nostra convivenza" ha sostenuto che il Burkina Faso "è rimasto in piedi e continua la sua eroica marcia verso uno sviluppo economico e sociale inclusivo". Kaboré ha quindi promesso l'avvio di consultazioni ai fini della riconciliazione nazionale. Una pacificazione necessaria, sottolineano i media locali, in un Paese dove gli attacchi jihadisti mettono in ombra i conflitti intercomunitari. (Res)