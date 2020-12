© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: processo 12 fuggitivi, sentenza attesa per domani mattina - Le famiglie di 10 dei 12 hongkonghesi sotto processo a Shenzhen dicono di essere state informate dagli avvocati che il tribunale emetterà i verdetti domani, 30 dicembre, alle 10.30. Lo riferisce l'emittente locale "Rthk". Tuttavia, i parenti hanno affermato di non essere stati in grado di verificare le informazioni con il tribunale del popolo del distretto di Yantian, a Shenzhen, dove i 12 restano reclusi. La notizia arriva dopo che gli avvocati hanno affermato che i 10 detenuti si sono dichiarati colpevoli di accuse relative ad attraversamento illegale nelle acque continentali durante l'udienza di ieri, 28 dicembre. Il fratello di uno degli hongkonghesi, Tang Kai-yin, ha confermato che le famiglie hanno fatto pressioni per ottenere informazioni dagli avvocati sul processo, ma alla fine hanno ricevuto telefonate dagli stessi nella serata di ieri. "Ci è stato detto che c'era un parente [al processo], ma abbiamo chiesto [alle famiglie] dei 12 detenuti e nessuno di loro sapeva chi fosse, quindi siamo rimasti sconcertati", ha dichiarato il familiare. (segue) (Res)