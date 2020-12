© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Ue: ministero Esteri Pechino, negoziati per accordo su investimenti procedono con prospettive promettenti - Con sforzi congiunti di entrambe le parti, i negoziati sull'accordo di investimento fra Cina e Unione europea (Ue) hanno recentemente compiuto importanti progressi con prospettive promettenti. Lo ha dichiarato oggi nel corso della conferenza stampa quotidiana a Pechino il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. "Spero che l'accordo possa essere raggiunto il prima possibile per fornire un solido quadro istituzionale per la cooperazione economica e commerciale Cina-Ue e portare benefici tangibili alle imprese e ai popoli di entrambe le parti", ha detto Wang. (segue) (Res)