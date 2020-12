© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: Covid, il governo acquista 50 milioni di dosi di vaccino da Pfizer e AstraZeneca - L’Indonesia sta concludendo accordi con le case farmaceutiche Pfizer e AstraZeneca per l’acquisto di 50 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato oggi il nuovo ministro della Sanità, Budi Gunadi Sadikin, secondo cui l’intesa con AstraZeneca sarà finalizzata prima della fine dell’anno, mentre l’accordo con la statunitense Pfizer dovrebbe essere firmato nella prima settimana di gennaio. Parlando in conferenza stampa, il ministro ha spiegato che la priorità sarà attribuita agli 1,3 milioni di operatori sanitari che si trovano in prima linea nel contrasto alla pandemia di Covid-19. “Si tratta del gruppo più importante nella nostra battaglia contro la pandemia”, ha aggiunto. I vaccini di AstraZeneca dovrebbero arrivare in Indonesia nel secondo trimestre del 2021, mentre quelli di Pfizer nel terzo trimestre del prossimo anno. (segue) (Res)