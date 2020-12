© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambogia: premier Hun Sen annuncia avvio produzione petrolifera nazionale - Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha annunciato oggi, 29 dicembre, l'avvio dell'attività di estrazione del petrolio greggio al largo delle coste del Paese, una pietra miliare per una delle economie più povere del Sud-est asiatico. Il Golfo della Thailandia, su cui affaccia la Cambogia, offre riserve di petrolio greggio significative, e Chevron è stata la prima compagnai petrolifera ad individuarne al largo delle coste della Cambogia, nel 2005. Lo sfruttamento di tale risorsa si è però arenato per anni, a causa del mancato accordo tra Phnom Penh e la major petrolifera statunitense per la condivisione degli utili. Nel 2014 Chevron ha deciso di vendere i propri asset cambogiani alla compagnia petrolifera di Singapore KrisEnergy, che ha intrapreso proprio questa settimana le attività estrattive. Hun Sen ha parlato di "un nuovo traguardo per l'economia cambogiana": "L'anno 2021 sta per arrivare, (...) e abbiamo ricevuto un grandissimo regalo per il nostro Paese: la prima produzione petrolifera sul territorio nazionale", ha scritto il premier sul proprio account Facebook. Le attività estrattive sono in corso presso un giacimento al largo di Sihanoukville, lungo la costa sud-occidentale del Paese. KrisEnergy detiene ad oggi il 95 per cento del blocco petrolifero, mentre la quota residuale è di proprietà dello Stato cambogiano. (Res)