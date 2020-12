I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro, estensione mandato Assemblea nazionale incostituzionale - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha definito incostituzionale la riforma approvata dall’Assemblea nazionale (An), controllata dall’opposizione, che consente a un gruppo di deputati di portare avanti le funzioni del parlamento oltre il termine previsto. “Si tenta ancora una volta di autoproclamarsi e usurpare un'autorità che viene concessa solo dal popolo e temporaneamente. Di fronte a questo, dico solo: confidiamo che la giustizia faccia il suo lavoro in maniera ferrea”, ha detto Maduro, parlando nel corso di un evento di fine anno in onore delle forze armate. (segue) (Res)