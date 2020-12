I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: blackout lascia 10,5 milioni di persone senza energia elettrica - Un blackout ha lasciato ieri 10,5 milioni di messicani senza energia elettrica per un paio di ore. Secondo quanto reso noto dal Centro nazionale per il controllo dell’energia (Cenace) sul suo account Twitter la rete ha perso 7.500 Mw a causa di uno “sbilanciamento tra carico e generazione di energia”. La società ha fatto sapere che “sono stati attivati schemi di protezione automatica per minimizzare maggiori rischi”. Secondo la Commissione federale di elettricità (Cfe) non c’è stato alcun danno al sistema elettrico nazionale ed è stata garantita priorità alle infrastrutture critiche come ospedali e trasporti. (segue) (Res)