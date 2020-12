Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no ad allegati a Trattato con la Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, ha espresso parere contrario nei confronti dell'aggiunta di eventuali allegati al Trattato di amicizia siglato con la Bulgaria nel 2017. Secondo quanto riferisce oggi la stampa locale, Pendarovski ha precisato di non vedere la necessità di aggiungere delle nuove specificazioni al testo già firmato. "Per quanto riguarda la Bulgaria, abbiamo fatto tutto quanto era in nostro potere", ha dichiarato il capo dello Stato macedone aggiungendo che la lingua e l'identità di un popolo "sono diritti umani fondamentali". Le autorità della Macedonia del Nord, ha ancora osservato Pendarovski, hanno cercato di dire alla parte bulgara che le proposte di Skopje sono in linea con i valori e i principi europei. Il presidente macedone ha infine detto di avere avuto circa due mesi fa una conversazione con l'omologo bulgaro, Rumen Radev, il quale "ha insistito per aggiungere un allegato al Trattato di amicizia". La Bulgaria ha deciso di porre il veto per l'avvio dei negoziati di adesione fra Macedonia del Nord e Unione europea in occasione del Consiglio europeo di dicembre. La motivazione risiede nella disputa fra i due Paesi riguardo al patrimonio linguistico e storico. (segue) (Seb)