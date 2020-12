Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no ad allegati a Trattato con la Bulgaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato macedone Buyckovski il 9 dicembre è stato in visita a Sofia, dove ha incontrato anche la ministra degli Esteri Ekaterina Zahareva. La Bulgaria, ha detto Zahareva, " è pronta a proseguire i colloqui" con la Macedonia del Nord per trovare una soluzione alle questioni aperte. Buckovski ha espresso la disponibilità di Skopje a contribuire a una soluzione comune. L'inviato macedone ha avuto anche un incontro con il ministro bulgaro della Difesa, Krasimir Karakachanov. Buckovski ha ribadito che il dialogo deve continuare perché rappresenta l'unico modo per raggiungere un'intesa. Karakachanov ha espresso soddisfazione per la visita dell'inviato, ricordando che però il popolo bulgaro "non accetterà alcun compromesso" riguardo ai fatti storici. Il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, ha detto il 3 dicembre che la soluzione per le questioni bilaterali aperte con la Bulgaria è rappresentata dal Trattato di amicizia firmato dai due Stati. Osmani ha osservato che "una volta che entrambe le parti avranno preso atto di questo, allora tutte le cose torneranno al loro posto". Nessuno, ha concluso Osmani, sta cercando "di evitare le proprie responsabilità" sancite dal Trattato. (segue) (Seb)