San Giuliano M.se: accoltella l'amico per futili motivi, arrestato un 26 enne

- Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale S.H. nato in Ucraina di 26 anni, residente a San Donato Milanese, regolare, pregiudicato. I militari sono intervenuti in Piazza Italia dove un cittadino aveva segnalato una lite in strada tra due soggetti di cui uno armato di un coltello. Sul posto i militari hanno accertato la presenza del 26 enne, ancora in forte stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche che, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi subito del coltello gettandolo a terra e iniziando a inveire contro di loro con minacce cercando anche di colpirli con calci e pugni. L'uomo è stato dunque bloccato grazie all'intervento anche di un'altra pattuglia e portato in caserma. Dal racconto della vittima e dalle testimonianze acquisite i Carabinieri hanno potuto ricostruire che, poco prima del loro arrivo, il ventiseienne, al culmine di una lite, scaturita da futili motivi, aveva inferto con un coltello da cucina un fendente al collo, al braccio sinistro ed alla schiena ad un suo amico e compagno di lavoro V.R. di 27 anni, regolare, incensurato, muratore, trasportato in codice giallo presso ospedale di Vizzolo Predabissi, cosciente e non in pericolo di vita. I due soggetti, vista l'abbondante nevicata, non si sono potuti recare a lavoro ed hanno deciso di vedersi a casa della vittima dove, dopo avere bevuto varie birre, hanno iniziato a litigare per proseguire in Piazza Italia dove sono intervenuti i Carabinieri. L'arma del delitto, un coltello (di circa 34cm) rinvenuto a terra dai militari, è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato tradotto in carcere in attesa della convalida. (Rem)