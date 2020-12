Palestre e piscine aperte a fine gennaio, per Spadafora "è assolutamente possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piscine, palestre e centri di danza potrebbero riaprire a fine gennaio. Lo ha affermato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ospite questa mattina ad "Agorà", su Rai3. "Io credo che sia assolutamente possibile, pur con delle limitazioni, stiamo lavorando costantemente con il Comitato tecnico-scientifico (Cts). L'apertura a fine gennaio è un obiettivo oggettivamente raggiungibile", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "dobbiamo vedere, però, i dati dei primi di gennaio".Intanto è il secondo giorno in zona arancione per tutta Italia, lo sarà ancora domani prima di tornare in zona rossa per l'ultimo dell'anno. Continuano dunque ad essere aperti i negozi, mentre bar ristoranti sono aperti ma solo per asporto o consegna a domicilio. E' vietato uscire dalla propria Regione fatta eccezione per i consueti motivi: salute, necessità, lavoro, ricongiungimento di coppie conviventi o ritorno presso residenza/domicilio. Resta in vigore il coprifuoco fino alle 22. Con 8.585 i nuovi casi prosegue il calo dei contagi di Covid-19 nel nostro Paese. L'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 445 morti. Quanto ai tamponi effettuati, sono 68.681 con il rapporto positivi-tamponi pari al 12,5 per cento. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.782), il Lazio (966) e l’Emilia-Romagna (750). (Rin)