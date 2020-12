Libia: Lavrov, con Turchia continueremo a lavorare per normalizzare situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Turchia hanno deciso di continuare a lavorare insieme per normalizzare la situazione in Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, dopo i colloqui con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, avvenuti oggi a Sochi. "Abbiamo deciso di continuare a contribuire in ogni modo possibile alla normalizzazione della situazione in Libia attraverso un dialogo inter-libico onnicomprensivo con la partecipazione di tutte le forze politiche chiave e rappresentanti di tutte e tre le regioni storiche della Libia", ha detto Lavrov. (Rum)