Algeria-Cina: Djerad loda rapporti bilaterali ma resta squilibrio bilancia commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria sta chiedendo alla Cina di affrontare il problema degli squilibri della bilancia commerciale tra i due Paesi con un peso delle esportazioni cinesi nello Stato nordafricano pari a 7,85 miliardi di dollari nel 2018 (pari a circa il 17 per cento delle importazioni totali algerine) a fronte di soli 333 milioni di dollari di prodotti algerini importati da Pechino. Il tema dello squilibrio della bilancia commerciale è stato uno degli argomenti al centro della conversazione telefonica tra il premier algerino, Abdelaziz Djerad, e l’omologo cinese, Li Keqiang, avvenuta nei giorni scorsi. In base a quanto riferisce una nota dell’ufficio del premier algerino, nel colloquio sono state affrontate le “prospettive delle relazioni bilaterali tra i due Paesi", nell'ambito dei loro sforzi per rilanciare i programmi di cooperazione economica, in cui il l'Algeria si trova ad affrontare un chiaro squilibrio con la Cina in termini di scambi commerciali. Nella nota, si legge che l’appello per un’analisi dello squilibrio della bilancia commerciale, è il secondo lanciato a Pechino dallo scorso marzo. “Oltre alla soddisfazione espressa dalle due parti in merito al livello di cooperazione bilaterale e alla volontà dei due Paesi di rafforzarla, i due premier hanno affrontato tutte le questioni relative al coordinamento degli sforzi nella lotta alla pandemia di Covid-19”, si legge nella nota. Nel colloquio le due parti "hanno riaffermato il loro fermo impegno a continuare le consultazioni bilaterali al fine di attuare i progetti e i programmi di cooperazione concordati nel quadro del partenariato strategico globale algerino-cinese". (segue) (Ala)