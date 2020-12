Algeria-Cina: Djerad loda rapporti bilaterali ma resta squilibrio bilancia commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della commissione per gli Affari esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Yang Jiechi, ha visitato l'Algeria lo scorso ottobre. Durante questa visita di due giorni, ha incontrato il presidente Abdelmadjid Tebboune, che ha elogiato per la qualità delle relazioni tra i due Paesi. Le dichiarazioni rilasciate dopo l'incontro hanno elogiato l'amicizia algerino-cinese e gli ottimi rapporti bilaterali. Tuttavia, questo solido rapporto economico è caratterizzato da uno squilibrio commerciale nettamente a favore della Cina. La Cina è il primo partner commerciale dell’Algeria per quanto riguarda l’acquisto di prodotti da parte del Paese nord africano con importazioni che superano 7,85 miliardi di dollari nel 2018, ovvero circa il 17 per cento delle importazioni totali algerine. Il valore delle esportazioni algerine in Cina non supera invece i 333 milioni di dollari all'anno. Un altro fattore che preoccupa l’Algeria è l’acquisizione da parte di Pechino di molti progetti infrastrutturali che vedono l’impiego di manodopera cinese invece che algerina con scarsa incidenza sull’occupazione. Attualmente in Algeria sono presenti circa 50 mila lavoratori cinesi, pari a circa il 40 per cento di tutta la manodopera cinese attiva nel continente africano. (segue) (Ala)