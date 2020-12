Algeria-Cina: Djerad loda rapporti bilaterali ma resta squilibrio bilancia commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria è inoltre il terzo Paese dell’Africa in termini di investimenti diretti esteri cinesi, pari a circa 2,5 miliardi di dollari. Tuttavia per le autorità algerine tale valore che sarebbe insufficiente a fronte dei 7,85 miliardi di dollari all’anno di importazioni dalla Cina. Algeri starebbe facendo pressioni per chiedere maggiori investimenti, in proporzione al volume degli scambi tra i due Paesi. In merito, il ministro dell'industria Farhat Ait Ali, ha recentemente affermato: “Dobbiamo andare oltre il semplice commercio. L'Algeria deve essere un punto di partenza strategico e dinamico per investire in Africa. L'Algeria punta ad attirare le aziende cinesi ad investire direttamente sul suo territorio, oltre ad integrare il maggior numero di attrezzature, in partnership con istituzioni locali”. Nel 2019 la quota di mercato cinese si è relativamente ridotta, secondo dati forniti dal governo di Algeri, attestandosi tra il 15 e il 16 per cento. Il governo attribuisce il calo alle misure di sospensione delle importazioni adottate dalle autorità algerine per far fronte alla crisi economica causata dal calo dei prezzi del petrolio e del gas. Nel tentativo di creare più equilibrio nella bilancia commerciale, il ministro del Commercio algerino Kamal Rezig ha sottolineato, parlando all’agenzia di stampa “Aps”, la necessità di "creare zone di libero scambio per l'esportazione", rilevando, “il mercato cinese consente agli agricoltori ed esportatori algerini di indirizzare i propri prodotti a oltre 1,8 miliardi di consumatori". (segue) (Ala)