Algeria-Cina: Djerad loda rapporti bilaterali ma resta squilibrio bilancia commerciale (5)

- Insieme alla crescita economica, i due paesi hanno spinto negli ultimi dieci anni a dare a questa cooperazione un quadro ufficiale. Nel 2014, l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika e il presidente cinese Xi Jinping hanno espresso ufficialmente il desiderio di portare le relazioni bilaterali al livello di "partnership globale" e, per seguire questa tendenza, la dichiarazione è stata seguita da una visita ufficiale dell'ex premier algerino Abdelmalek Sellal in Cina. Un accordo di cooperazione tra i due paesi è stato firmato nel 2016 ad Algeri e ratificato nell'agosto 2017. All'inizio del 2018, l'ambasciatore cinese in Algeria, Yang Guangyu, ha parlato dei primi risultati di questo accordo, con investimenti cinesi nel settore petrolifero e del gas algerino e 6,2 miliardi di dollari in investimenti principalmente nei giacimenti di idrocarburi. Nella seconda metà dello stesso anno, gli eventi hanno subito un'accelerazione. Il 4 settembre, l'allora premier Ouyahia ha firmato a Pechino un memorandum d’intesa a sostegno dell’iniziativa cinese della Nuova via della seta (Road and Belt Initiative). In quell’occasione, Ouyahia aveva menzionato in particolare due importanti progetti di cooperazione: il porto centrale di Hamdania a Cherchell, a ovest della capitale Algeri, e il complesso del fosfato di Tébessa, nell'estremo est dell'Algeria, in cui il governo algerino ha investito molto negli ultimi anni. Il progetto portuale di Hamdania mira a rompere l'isolamento dei Paesi africani che non hanno accesso al mare. Quanto al progetto del complesso fosfato e gas naturale, dovrebbe mobilitare importanti investimenti stimati in 6 miliardi di dollari. La messa in servizio del complesso era prevista per il 2022, con l'obiettivo di "assicurare" entrate in valuta estera fino a 1,9 miliardi di dollari all'anno. Tuttavia, il modo in cui questo progetto sarà gestito e finanziato non ha ancora portato a spiegazioni molto precise da parte delle autorità algerine. Il 4 gennaio 2019 è stato invece l’ingresso dell’Algeria nell’Asian Infrastructure Investment Bank (Aibi), un istituto finanziario sostenuto da capitale prevalentemente cinese, creato nel 2016 con l'obiettivo di investire principalmente in infrastrutture sostenibili negli Stati membri e anche nei settori produttivi. (segue) (Ala)