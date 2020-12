Algeria-Cina: Djerad loda rapporti bilaterali ma resta squilibrio bilancia commerciale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, le aziende cinesi hanno ottenuto gran parte degli appalti infrastrutturali in Algeria, in particolare per quanto riguarda autostrade, aeroporti, edilizia abitativa e altri progetti, compresa la Grande Moschea di Algeri, la terza al mondo per estensione. China Global Investment Tracker, un sito di business intelligence creato dall'American Enterprise Institute e dalla Heritage Foundation, per misurare la presenza cinese nel mondo, ha riferito che da gennaio 2005 a giugno 2016 la Cina ha ottenuto 29 contratti in Algeria, per un valore complessivo di 22,2 miliardi di dollari. Questi contratti, vinti dalla Cina per più di un decennio, hanno reso l'Algeria il secondo mercato più importante per Pechino in Medio Oriente e Nord Africa. (Ala)