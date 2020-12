Grecia: fonti stampa, premier Mitsotakis valuta rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato che i casi di coronavirus sono in lento ma costante declino ed è iniziata la campagna di vaccinazione, ci sarebbero le condizioni per un rimpasto di governo in Grecia. È quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”, secondo cui il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, starebbe prendendo in considerazione dei cambiamenti in seno all’esecutivo entro i prossimi sette giorni. Mitsotakis starebbe discutendo la questione solo con i suoi strettissimi collaboratori e sarebbe propenso a cambiare una parte significativa del governo, ovvero circa un terzo dei ministri stando alle fonti citate dal quotidiano ellenico. Un cambiamento maggiore, infatti, verrebbe interpretato come un'ammissione che l'attuale governo non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, una scelta che si potrebbe rivelare controproducente visto che i consensi nei confronti dell’esecutivo sono abbastanza positivi. Fra i ministeri che potrebbero vedere un cambio al vertice “Kathimerini” indica quelli della Difesa, dei Trasporti marittimi, della Cultura, della Protezione dei cittadini e Governance digitale. Per altri dicasteri, invece, si starebbe prendendo in considerazione il trasferimento di ministri ad altri incarichi. (segue) (Gra)