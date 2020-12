Grecia: fonti stampa, premier Mitsotakis valuta rimpasto di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti, i cambiamenti previsti dal premier non prevedono, nella fase attuale, nuove aperture al centrosinistra dello spettro politico, ma il ricorso a parlamentari di Nuova democrazia, il partito del premier. Christos Tarantilis, Theodoros Roussopoulos, Spilios Livanos; oltre ai tre esperti di relazioni internazionali Dimitris Keridis, Tassos Hatzivassiliou e Angelos Syrigos; e ai parlamentari che rappresentano grandi collegi elettorali come Kostas Katsafados nel Pireo: sono questi i nomi più gettonati ad assumere l’incarico di ministro. Il resto dei cambiamenti dipenderà dal corso della campagna per vaccinare la popolazione del Paese. (Gra)