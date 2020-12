Cina: deceduto per Covid a Londra noto pianista cinese Fou Ts'ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È deceduto ieri a Londra per Covid all'età di 86 anni il pianista cinese Fou Ts'ong. Fou era nato a Shanghai il 10 marzo 1934. Da quando si è stabilito a Londra nel 1958, si è esibito in tutto il mondo, guadagnandosi il titolo di "Piano Poet". Nel dicembre 1982, è stato nominato professore a contratto nel dipartimento di Pianoforte del Conservatorio centrale di musica di Pechino e negli ultimi decenni ha visitato spesso la Cina per conferenze e spettacoli. Il padre Fu Lei era un importante scrittore e traduttore. (Cip)