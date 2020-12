Sono 50 i giornalisti uccisi nel 2020, il bilancio di Reporter senza frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 sono stati uccisi 50 giornalisti nel mondo, di cui 34 in Paesi in non erano in corso dei conflitti armati. È quanto emerge dal bilancio di Reporter senza frontiere (Rsf). Il dato resta pressoché invariato rispetto a quello dell'anno precedente, quando sono stati registrati 53 giornalisti morti. Il Messico è il Paese con più omicidi (otto), seguito dal Pakistan (quattro), India (tre), Filippine (tre) e Honduras (tre). L'84 per cento dei giornalisti uccisi nel 2020 sono stati oggetto di attacchi mirati, contro il 63 per cento del 2019."Una parte del pubblico considera che i giornalisti siano vittime dei rischi del mestiere, anche se sono sempre più attaccati quando indagano o effettuano dei reportage su temi sensibili. Ad essere indebolito è il diritto all'informazione", ha detto Christophe Delore, segretario generale di Rsf. (Frp)