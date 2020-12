Agricoltura: Coldiretti, da Quirinale riconoscimento a eroi cibo made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno allo storico ritorno dei giovani in agricoltura, dove nel 2020 si registra un balzo del 14 per cento di imprese condotte da under 35 rispetto a cinque anni fa, in netta controtendenza con l'andamento generale. E' quanto afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nell'esprimere apprezzamento per la decisione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di conferire al 28enne delegato dei giovani della Coldiretti Calabria di Corigliano-Rossano (CS), Enrico Parisi, il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana "per il suo appassionato contributo alla promozione di pratiche di sostenibilità sociale, ambientale ed economica". Si tratta della punta dell'iceberg di un esercito di 55 mila giovani che - sottolinea Prandini in una nota - ha continuato a lavorare durante la pandemia nei campi e nelle stalle per non far mai mancare le forniture alimentari della popolazione anche con iniziative di sostegno sociale e di straordinaria solidarietà che l'agricoltura moderna è oggi in grado di offrire. Un riconoscimento per tutti gli eroi del cibo made in Italy che nelle campagne - conclude sempre Prandini - hanno consentito al nostro Paese di conquistare il primato nella qualità e nella sicurezza alimentare a livello internazionale. E' in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale con il mestiere della terra che non è più considerato l'ultima spiaggia di chi non ha un'istruzione e ha paura di aprirsi al mondo, ma è invece - precisa l'organizzazione agricola - la nuova strada del futuro per le giovani generazioni istruite. Il risultato è che oggi in Italia 1 impresa su 10 condotta da giovani svolge una attività rivolta all'agricoltura e allevamento per garantire la disponibilità di alimenti sani e di qualità alle famiglie italiane in un momento drammatico per l'economia e l'occupazione. (segue) (Com)