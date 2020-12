Egitto: Partito al Wafd al Parlamento europeo, non siete i nostri tutori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per le relazioni estere del Partito egiziano al Wafd, guidato da Hassan Badrawi, ha espresso la sua forte insoddisfazione per i contenuti della risoluzione emessa dal Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani in Egitto. In una dichiarazione, il Comitato ha indicato che la decisione del Parlamento europeo contiene molti errori, sottolineando le interferenze negli affari interni dell’Egitto: "Questi Paesi e organismi esterni non sono pienamente consapevoli degli affari interni egiziani, né sono i nostri tutori". (Res)