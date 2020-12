Tunisia: celebrazioni per il capodanno, Mechichi chiede rispetto della legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Hichem Mechichi, ha supervisionato una sessione di lavoro presso il Palazzo del Governo nella Kasbah di Tunisi, alla presenza dei responsabili della sicurezza. Secondo quanto riporta l’emittente “Mosaique Fm”, durante la seduta si è discusso della situazione generale della sicurezza nel Paese alla luce delle nuove misure approvate a seguito della riunione del Comitato Nazionale per la lotta alla diffusione del coronavirus. Il premier tunisino ha parlato della necessità di intensificare il monitoraggio e le campagne di contrasto contro ogni trasgressore per limitare la diffusione del contagio da coronavirus, soprattutto in occasione della celebrazione del Capodanno. (Tut)