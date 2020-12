Energia: Egitto, Al Sisi incontra vertici Rosatom per discutere della centrale nucleare di Dabaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato il direttore generale di Rosatom, Alexey Likhachev, e il vice direttore della compagnia russa, Gregory Sosnin, nella tarda serata di ieri, per discutere dell’avanzamento dei lavori della prima centrale nucleare a Dabaa. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, sulla pagina ufficiale Facebook. All’incontro hanno partecipato anche il ministro dell’Elettricità, Mohamed Shaker, il presidente dell’Autorità per le centrali nucleari, Amgad al-Wakil, e l’ambasciatore della Federazione Russa al Cairo, Georgy Borisenko. L’Egitto auspica che il progetto rappresenti un’aggiunta ai risultati della cooperazione bilaterale conseguiti nella storia. Al Sisi ha espresso la sua fiducia verso “l’esperienza consolidata” della Russia, che “si rifletterà sicuramente nella realizzazione dell’impianto, secondo i più elevati standard tecnici e tecnologi, oltre che della sicurezza nucleare”. Da parte sua, il direttore generale di Rosatom ha fatto sapere che il progetto di Dabaa rappresenta una priorità per la Russia, che desidera completarlo entro i tempi previsti e secondo gli standard più elevati. Likhachev ha elogiato la competenza tecnica dei dirigenti egiziani e delle società di costruzione che partecipano alla realizzazione del progetto, sottolineando che il progetto rafforzerà le capacità di produzione di elettricità dell’Egitto e ne sosterrà il processo di sviluppo sostenibile, si legge nella dichiarazione della presidenza egiziana. L'11 dicembre 2017 l'Egitto e la Russia hanno finalizzato l'accordo intergovernativo firmato nel 2015 per costruire la centrale nucleare di Dabaa. In base al contratto, il costruttore russo Rosatom dovrà fornire 25 miliardi di dollari in prestiti all'Egitto per costruire la centrale nucleare e fornire combustibile nucleare. La centrale nucleare è composta da quattro unità nucleari da 1.200 megawatt (MW) ciascuna e si trova sul Mediterraneo. L’impianto dovrebbe iniziare a produrre energia nel 2026. (Cae)