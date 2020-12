India: governo, Tesla avvierà la vendita nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di automobili elettriche Tesla inizierà le sue attività di vendita in India il prossimo anno e intende creare un'unità di produzione basata sulla domanda. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e della navigazione, Nitin Gadkari, confermando quanto preannunciato lo scorso ottobre dal cofondatore ed amministratore delegato di Tesla, Elon Musk. "La casa automobilistica americana Tesla avrà la sua struttura di distribuzione (con centri di vendita) per le sue auto in India a partire dal prossimo anno e per avviare la produzione terrà conto della domanda", ha detto Gadkari citato da "India Today", aggiungendo che il Paese "ha il potenziale per diventare il più grande produttore di veicoli elettrici (Ev) nel mondo nei prossimi cinque anni". (Res)