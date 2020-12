Paesi Bassi: Covid, tasso di mortalità nel 2020 è il più alto dalla Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di mortalità nei Paesi Bassi nel 2020 è il più alto dalla Seconda guerra mondiale a causa della pandemia di coronavirus. È quanto riferito dall'ufficio nazionale di statistica olandese (Cbs). Sino alla scorsa settimana sono stati segnalati circa 162 mila decessi nel Paese quest'anno, 13 mila in più di quanto ci si sarebbe aspettato in un anno normale, ha riferito il Cbs. "Un aumento del numero di decessi non è mai stato registrato dalla Seconda guerra mondiale", riporta l’ufficio statistico. Circa 9 mila persone in più del normale sono morte durante la prima ondata di contagi di Covid-19 tra l'inizio di marzo e l'inizio di maggio, ha riferito il Cbs mentre sono stati segnalati oltre 6 mila decessi in più dall'inizio della seconda ondata a metà settembre. Un totale di 770.400 persone nei Paesi Bassi è risultato positivo al Covid-19 dall'inizio della pandemia e oltre 11 mila persone sono morte a causa della malattia. È probabile che il numero effettivo di contagi e decessi sia significativamente più alto, poiché la carenza di test e capacità di laboratorio indica che solo i pazienti gravemente malati sono stati testati durante i primi mesi della pandemia. (Beb)