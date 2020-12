Roma: online nuovo bando servizio civile volontario, 4 i progetti capitolini per 98 giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È online il nuovo bando per il servizio civile volontario 2020 di Roma Capitale. I progetti previsti da Roma Capitale per l'annualità 2021/2022 sono in tutto 4, e si dividono in diverse categorie per un impiego totale di 98 giovani. Gli ambiti di interesse vanno dal sostegno nel campo del sociale, con particolare attenzione all'alfabetizzazione digitale, alla collaborazione nell'ambito della Protezione civile, fino al progetto destinato alla tutela della sostenibilità ambientale. Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda che vogliono mettersi a disposizione della comunità e allo stesso tempo acquisire competenze professionali e relazionali. Possono presentare domanda di servizio civile anche i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, nel corso del 2020, a causa degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall'ente. L'impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 439,50 Euro mensili. Lo comunica in una nota il comune di Roma. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all'indirizzo e accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale Spid di livello di sicurezza 2.