Roma: online nuovo bando servizio civile volontario, 4 i progetti capitolini per 98 giovani (2)

- "L'impegno che i giovani sono chiamati a rispettare partecipando ai progetti del servizio civile rappresenta un investimento importante per la propria personalità e professionalità. I nostri ragazzi sono consapevoli della grande opportunità che esso rappresenta e come istituzione non possiamo che augurarci che i numeri crescano anche per il prezioso contributo che ognuno di loro può dare alla nostra comunità", lo dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quest'anno così particolare ha rimesso in discussione tante certezze e ha dovuto ridisegnare i confini della nostra vita. Il servizio civile continua però ad interessare tantissimi nostri giovani che manifestano la grande volontà di dedicarsi a questa esperienza. Lo abbiamo recentemente riscontrato anche con l'iniziativa degli Open day, una tavola rotonda virtuale in cui si sono approfondite varie tematiche legate al servizio civile e i dettagli di progetti e modalità di partecipazione. Il mio invito è quello di fare questa meravigliosa esperienza certi che si tratti di una possibilità di arricchimento per noi e per il prossimo", ha concluso l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia. (Com)