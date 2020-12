Brexit: conservatori euroscettici britannici approvano accordo con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'influente gruppo di parlamentari conservatori britannici ed euroscettici appartenenti all'European Research Group (Erg), il quale aveva ripetutamente affondato i tentativi di accordo con l'Unione europea dell'ex primo ministro Theresa May, avrebbe dato il proprio assenso all'accordo commerciale post-Brexit raggiunto dal governo di Boris Johnson con Bruxelles nella giornata del 24 dicembre. Nella giornata di ieri gli ambasciatori europei a Bruxelles avevano dato il proprio assenso all'accordo, passaggio necessario dato che esso sarà formalmente ratificato solo nella seconda parte di gennaio dal Parlamento europeo. Nella giornata di domani invece l'accordo dovrebbe essere votato dalla Camera dei Comuni, con un dibattito che sarà tuttavia ristretto a "solo" cinque ore, un periodo relativamente breve per i dibattiti del parlamento britannico. Tuttavia, se la situazione sembra essere abbastanza placida sul lato conservatore della Camera, lo stesso non si può dire sul versante dell'opposizione laburista. Il leader Keir Starmer, il quale ha annunciato il suo appoggio all'accordo giudicandolo "difficile (da concedere) ma necessario", starebbe fronteggiando una crescente ribellione tra i propri parlamentari, soprattutto tra quelli più pro Ue, i quali vorrebbero invece un simbolico voto di presa di posizione contro l'accordo. Allo stesso modo, il Partito unionista democratico nordirlandese (Dup) voterà contro l'accordo nonostante sia stato sempre in favore dell'uscita del Regno dall'Unione, sostenendo che l'accordo lasci di fatto l'Irlanda del Nord nello stesso regime doganale europeo, e renda più difficoltosa la circolazione di merci e persone tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord.(Rel)