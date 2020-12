Slovacchia: presidente Caputova, le restrizioni anti Covid devono valere per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piegare le regole per adattarle alle proprie esigenze è un pessimo segnale da lanciare a cittadini e personale sanitario slovacco. Lo ha detto la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ripresa dall'agenzia di stampa "Tasr". Il capo dello Stato ha così fatto riferimento a un decreto del commissario per la Sanità Jan Mikas che ha consentito a deputati, ministri e alla stessa presidente di lavorare in presenza anche se positivi al coronavirus. La decisione è stata presa per consentire ieri al Consiglio nazionale, il Parlamento monocamerale di Bratislava, di raggiungere il numero necessario per riformare la legge costituzionale sulla sicurezza dello Stato, al fine di consentire al governo di prorogare lo stato di emergenza oltre il limite attuale di 90 giorni. "In una situazione nella quale l'osservanza di misure epidemiologiche severe è della massima importanza, le regole sul funzionamento degli organi costituzionali non dovrebbero essere in conflitto con quanto è richiesto ai cittadini", ha detto Caputova. La presidente ha sottolineato che la pratica di svolgere discussioni e votazioni da remoto da parte degli organi collegiali è consolidata da tempo. Non ci sono ostacoli costituzionali a che anche il Parlamento slovacco vi si adegui. (Vap)