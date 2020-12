Russia-Ucraina: Cremlino, da Zelensky non emerge volontà di migliorare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino vorrebbe avere migliori rapporti con l’Ucraina ma attualmente non vede alcuna volontà politica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di compiere sforzi rilevanti in tal senso. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa. "Non vediamo e non avvertiamo ancora alcuna volontà politica di normalizzare le relazioni bilaterali, anche se vorremmo farlo. In secondo luogo, purtroppo non vediamo alcuna volontà politica di attuare gli accordi di Minsk e gli accordi di Parigi", ha detto Peskov, in riferimento alle intese raggiunte per stabilizzare la situazione nel Donbass, l’area orientale dell’Ucraina. "Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che siamo interessati a normalizzare le relazioni con tutti i nostri vicini, Ucraina compresa", ha aggiunto Peskov, secondo cui al momento tuttavia mancano i prerequisiti necessari. (Rum)