Montenegro-Bosnia: Parlamento di Podgorica respinge il dibattito su Srebrenica

- Il Parlamento del Montenegro ha rigettato ieri sera la proposta del Partito bosgnacco di inserire nell'ordine del giorno la proposta di risoluzione sul genocidio di Srebrenica. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la proposta era stata presentata dal deputato Ervin Ibrahimovic e solo due parlamentari hanno votato a favore dell'inserimento dell'iniziativa. "L'attuale governo invia un messaggio secondo il quale non vuole una vera riconciliazione e non è pronto per avviare un processo di confronto con il passato", ha commentato il Partito bosgnacco, rappresentativo della minoranza bosniaca in Montenegro. Il Parlamento del Montenegro ha approvato nel 2009 una Dichiarazione su Srebrenica, dove non viene nominata la parola "genocidio" per gli eventi avvenuti nella cittadina bosniaca durante il conflitto degli anni Novanta. Il termine è stato discusso in una delle ultime sedute parlamentari a Podgorica provocando un acceso dibattito in aula fra i deputati del Partito bosgnacco e quelli del Fronte democratico, rappresentativo della componente serba nel Paese. (segue) (Seb)