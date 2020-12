Roma: tenta furto con strappo, arrestata 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, in via Turati incrocio via Rattazzi, I poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato per tentato furto con strappo L.V., una 37enne italiana. La donna, insieme a un uomo a bordo di un motoveicolo, poi risultato rubato, ha avvicinato la vittima tentando di strapparle la borsa. L'azione non è andata a buon fine perché sono intervenuti gli agenti che, anticipando le loro intenzioni, hanno attivato il dispositivo di segnalazione acustico facendo desistere i malintenzionati che si sono dati alla fuga. L'inseguimento è durato per qualche minuto fino a quando i due fuggitivi si sono scontrati con una macchina in via Napoleone III. L'uomo ha proseguito la fuga a piedi facendo perdere le tracce mentre L.V. è stata bloccata e arrestata. (Rer)