Russia-Usa: Fsb e Dea smantellano una rete di traffico di cocaina dal Sud America

- Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) e la Drug enforcement administration (Dea), che opera sotto il dipartimento di Giustizia statunitense, hanno condotto un'operazione speciale che ha portato a smantellare una rete criminale impegnata nel traffico di cocaina dal Sud America alla Russia e all'Europa. "Il Servizio di sicurezza federale insieme alla Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti hanno condotto un'operazione speciale internazionale in più fasi per fermare le attività illegali di un gruppo criminale transnazionale specializzato nel traffico di cocaina dal Sud America alla Russia e ad altri Stati europei", ha riferito l'Fsb. Secondo il Servizio di sicurezza russo, almeno 330 chili di cocaina sono stati confiscati e sono stati avviati procedimenti penali contro membri della rete criminale che si trovano attualmente in custodia. "I trafficanti di droga avrebbero potuto guadagnare un miliardo di rubli (circa 11 milioni di euro) vendendo la droga sequestrata", ha riferito l’Fsb. (Rum)